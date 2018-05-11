Engelli vatandaşlar için asansörlü araç tahsis edildi

Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için İl Özel İdare kaynaklarıyla asansörlü engelli aracı alındı. Düzenlenen törenle engelli vatandaşların kullanımına sunulan engelli aracını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelli vatandaşlar test etti.

Engelli vatandaşların sosyal hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada “Engelliler için Şehir Hastanesi’ne ulaşımında sıkıntılar vardı. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla bir araç aldık. Engellilerin bineceği şekilde asansörlü hale getirdik. Belediye bir yer tahsis edecek. Günlük hastaları hastaneye ve şehir merkezine getirip götürecek. Amacımız engellilerin hayatını kolaylaştırmaktır. Onların mutluluklarına ilave mutluluklar katmaktır. Kamu kurumlarına ulaşmada, toplumdaki hayatlarını daha huzurlu hale getirmek için her türlü tedbiri hep birlikte almaya devam ediyoruz” dedi.