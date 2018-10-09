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Evin bahçesine yıldırım düştü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından bir apartmanın bahçesine yıldırım düştü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından bir apartmanın bahçesine yıldırım düştü.


Akdağmadeni ilçesinde bir apartmanın bahçesine yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Evinin penceresinden yağmur ve dolu yağışını cep telefonuna kaydeden Funda Çınar düşen yıldırım sonrası korku dolu anlar yaşadı. Bir binanın bahçesine düşen yıldırım sonrası ölen ya da yaralan olmadığı belirtildi.


Yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasına yansıyan Funda Çınar,"Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine öğle saatlerinde yağan dolu ve yağmuru cep telefonumun kamerasına çekiyordum. Biran da bir binanın bahçesine yıldırım düştü. Evde bir korku havası oluştu. Allah'tan can ve mal kaybı yaşanmadı. Biz de çok korktuk” dedi.

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