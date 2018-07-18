Fazlı Hafız Kültür Evi ve Parkı törenle hizmete açıldı

Açılışa, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Ahmet Akgün, Talip Karslıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, AK Parti eski İl Başkanı Harun Lekesiz, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı. Başkan Arslan, açılışta yaptığı konuşmada; amaçlarının Yozgat’ı yaşanılır örnek bir kent haline getirmek olduğunu söyledi.

Sosyal yaşam alanlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Arslan,"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrin öncelikli sorunlarını bir bir çözmenin gayreti içinde olduk. Bu süre zarfında büyük projelere imza attık. Yapımı tamamlanan ve devam eden projelerimizin de bitirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalar beraberinde elbette bazı sıkıntıları da getiriyor. Fakat projelerimiz tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hizmeti takdir ediyor. Teşekkür ve temennilerini bizzat ziyaretlerinde yada telefonla arayarak bildiriyor. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Çapanoğlu Mahallesine yapılan ve içerisinde; kültür evi, okuma salonu, kütüphane, park, yürüme yolu, piknik alanı, meyve bahçesi ve spor aletlerinin de yer aldığı Fazlı Hafız Kültür Evi ve Parkı ile mahallenin önemli bir eksikliğini gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Arslan,"Artık mahalle sakinlerimiz, dinlenebilecekleri, aileleri ve yakınları ile hoş güzel bir vakit geçirebilecekleri bir mekanı burada hizmete açtık. Sadece burada değil diğer mahallelerimizle ilgili de benzer çalışmalarımız var. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Bu vesile ile parkımızın mahallemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çapanoğlu Mahalle Muhtarı Mustafa Sevimli’de böylesine güzel bir hizmetin mahallelerine kazandırılmasında büyük emek harcayan Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür etti. Sevimli,"Belediyemiz bir güzel hizmeti daha mahallemize kazandırdı."şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Arslan ve protokol üyeleri vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramında bulundu.