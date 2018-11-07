Fidanlar minik ellerde toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu bahçesine öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı.

Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu içerisinde gerçekleştirilen fidan dikim programına İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Orman İşletme Müdür Vekili Mustafa Şen, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, bir çam fidanı dikerek can suyu verdi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Alp Eren Yılmaz, “3 yıllık program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi Türkiye geneli 10 milyon fidanı 10 milyon öğrencimiz toprakla buluşturacak. Öğrencilerimize ağaç sevgisini yeşili doğa sevgisini aşılamak istiyoruz. İnşallah bu kampanya sonunda çok daha güzel bir ülkede, çevreci bir ülkede, çevre bilinci ile yetişmiş çocuklarımızla gençlerimizle beraber güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fidan dikmeye gelen öğrenciler ise okullarının bahçesini yeşile bürüdükleri için mutlu olduklarını söylediler. Program sonunda Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü öğrencilere kırtasiye seti ve şapka dağıttı.