Geçimini yarım asırdır sülük satarak sağlıyor

Develi’de yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kabak, 19 yaşından beri şehir şehir dolaşarak cam şişelerde sülük satıyor. Soysallı gölünden topladığı sülükleri Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas ve Ankara’ya getirerek satan Kabak, günde 100’ün üzerinde sülük satıyor.

Yozgat’ta cadde ve sokaklar ile birlikte cami avlusunda cam şişelerde sülük satan Kabak, 4 adet sülüğü 15 liraya satıyor. Yozgat ve çevre illerde sürekli müşterilerinin olduğunu belirten Kabak, sülükleri tedavi amacıyla sattığını dile getirdi.

Sülük tedavisinin vücuttaki pis kanın atılmasında kullanıldığını söyleyen Kabak,"Sülük tedavisi diz ağrılarına, varislere iyi geliyor. Sülük kullanan hastalar sırtlarına, enselerine, bacaklarına koyuyorlar. Sülük yapıştığı bölgedeki pis kanı yaklaşık 10-15 dakika boyunca emiyor ve şişiyor. Sülük tedavisini doktorlarda tavsiye ediyor" dedi.

Yıllardır sülük tedavisini bacaklarında kullandığını söyleyen İbrahim Sarı ise,"Sülük bacak ve bel ağrısına iyi geliyor. Tedavi amacıyla kullanıyorum. Her yaz bu dönemlerde sülük alırım" şeklinde konuştu.