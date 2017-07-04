Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 14:46

Geçimini yarım asırdır sülük satarak sağlıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kabak, yarım asırdır gölden topladığı sülükleri satarak evinin geçimini sağlıyor.

Geçimini yarım asırdır sülük satarak sağlıyor

04 Temmuz 2017 14:46


Develi’de yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kabak, 19 yaşından beri şehir şehir dolaşarak cam şişelerde sülük satıyor. Soysallı gölünden topladığı sülükleri Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas ve Ankara’ya getirerek satan Kabak, günde 100’ün üzerinde sülük satıyor.


Yozgat’ta cadde ve sokaklar ile birlikte cami avlusunda cam şişelerde sülük satan Kabak, 4 adet sülüğü 15 liraya satıyor. Yozgat ve çevre illerde sürekli müşterilerinin olduğunu belirten Kabak, sülükleri tedavi amacıyla sattığını dile getirdi.


Sülük tedavisinin vücuttaki pis kanın atılmasında kullanıldığını söyleyen Kabak,"Sülük tedavisi diz ağrılarına, varislere iyi geliyor. Sülük kullanan hastalar sırtlarına, enselerine, bacaklarına koyuyorlar. Sülük yapıştığı bölgedeki pis kanı yaklaşık 10-15 dakika boyunca emiyor ve şişiyor. Sülük tedavisini doktorlarda tavsiye ediyor" dedi.


Yıllardır sülük tedavisini bacaklarında kullandığını söyleyen İbrahim Sarı ise,"Sülük bacak ve bel ağrısına iyi geliyor. Tedavi amacıyla kullanıyorum. Her yaz bu dönemlerde sülük alırım" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:54
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!