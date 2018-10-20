Gençliğin sorunları tartışıldı

Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler ve kahvaltı evinde bir araya gelen üniversite öğrencilerine Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, İl Müftüsü Salih Sezik, Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper Mumyakmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti.

Sohbet havası içerisinde geçen programda gençlerin gelecek beklentileri, sorunları ve çözümleri tartışıldı. Katılımcılar yaklaşık 3 saat süren programda öğrencilerin gençlik üzerine merak ettikleri konulara açıklık getirmeye çalıştı. Gençlik merkezi olarak büyük bir kuruluş olduklarını söyleyen Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz,"Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 70 kişilik bir grupla bir araya gelerek onların gelecek beklentilerini, sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştık. Bizler onların sorunlarını dinleyip onları rapor haline getirerek somut adımlar arayacağız. Gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirilmesi konusunda gençlik merkezi olarak azami gayret gösteriyoruz. Biz gençlerimize değer veriyoruz. Onlar olmazsa gelecekte olmaz" dedi.

Düzenlenen programda konuşan Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper Mumyakmaz ise ülke üzerinde en büyük yatırımın gençler olduğunu belirterek,"Gençlerin ufuklarının açık olması, dünyayı ve Türkiye'yi tanıması, bunu dikkate alarak yetişmesi çok önemli. Kişilikli, kendini bilen değerleriyle barışık bir gençliğe ihtiyacımız var. Doğruya doğru eğriye eğri deyip kendisini bütün varlığı ile devleti ve milletine adayan gücünü, emeğini esirgemeyen vicdanen rahat olan gençliğe ihtiyacımız var. Ümit ediyorum ki bu söylediklerimiz olacaktır. Ancak nitelikli bir eğitimle bu mümkün olacaktır. İyi bir öğrenci nitelikli bir öğrenci isterken akademisyenlerimizin de nitelikli olması gerekir. Hocalarımız da kendilerini geliştirmeli ve eleştiriyi kendilerine yansıtmaları lazım. Arkasından da gençlere doğruyu, güzeli sunması lazım. Objektiflik, nesnellik, saygı çok önemli. Umut ediyorum ki geleceğimiz daha iyi olacak" şeklinde konuştu.