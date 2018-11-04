Göçük altında kalan güvenlik görevlisi memleketinde toprağa verildi

İstanbul Ümraniye'de göçük altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Günyayla köyünde toprağa verildi.

İstanbul Ümraniye'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda meydana gelen göçükte çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün memleketi Yozgat'a gönderildi. Sabah saatlerinde Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Günyayla köyüne ulaşan cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Köy mezarlığında toprağa verilen Halat'ı ilçe ve köyde yaşayan yakınları son yolculuğuna uğurladı.