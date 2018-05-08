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08 Mayıs 2018 12:25

Hacı adaylarına Kabe maketli eğitim verildi

Yozgat İl Müftülüğü tarafından bu yıl hac için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara Kabe maketi etrafında uygulamalı eğitim yaptırılarak hac ibadetleri hakkında bilgi verildi.

Hacı adaylarına Kabe maketli eğitim verildi

08 Mayıs 2018 12:25


Yozgat Bilal Şahin Külliyesi’nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uygulamalı eğitime bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı. Hacı adaylarına ilk olarak kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında bilgi veren Şube Müdürü Şahin Çarkçı, daha sonra uygulamalı eğitim seminerinde hacı adaylarına ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esasında uymaları gereken kurallar, kılık kıyafet kurallarından yolculuğa kadar uyulması gereken birçok bilgiyi uygulamalı olarak anlattı.


Eğitimlerin yarın sona ereceğini söyleyen Şube Müdürü Şahin Çarkçı yaptığı açıklamada “İl Müftülüğü olarak hacı adaylarımıza 3 gün süren eğitim semineri düzenliyoruz. Onlara manevi bilgilerini artırması konusunda ve kutsal topraklarda hac farizası esnasında uymaları gereken kuralları anlatıyoruz. Diğer yandan da sağlık ekipleri tarafından hacı adaylarımızın aşılarını yaptırıyoruz. Bu yıl 584 hacı adayımız kutsal topraklara gidecek. 17 Temmuz’da hacca gidişler başlayacak. Ramazan ayının son haftası ise Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarımızın kafileleri şekillenecek” dedi.




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