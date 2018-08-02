Hasat sonrası leyleklerin karın doyurma mesaisi başladı

Yozgat’ta tarım arazileri çevrelerinde yoğun olarak görülen leylekler, hasat sonrası tarlalarda meydana gelen zararlı böcekleri tüketerek hem karınlarını doyuruyorlar hem de çiftçinin biyolojik mücadelesine katkı sunuyorlar.

Tarla faresi ve kemirgen hayvanlarla mücadele eden leyleklerin karın doyurma mesaisi çiftçinin de yüzünü güldürüyor. Tarlasında traktörle hasat yapan Ahmet Balkaya isimli çiftçi hasat zamanı sonrası leylek manzaralarıyla çok sık karşılaştıklarını söyleyerek yaz mevsimini bölgede geçiren leylekler için hasat döneminin bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Leyleklerin biçili alanda böcek avlaması ilginç görüntüler oluştururken yoldan geçen bazı vatandaşlar ise leyleklerin fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.