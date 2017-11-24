Hastane çalışanları farklı kültürlerin yöresel yemeklerini tadıyorlar

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde bir araya gelen hastane çalışanları, bu hafta Karadeniz mutfağının yemeklerini tattılar. Yaklaşık 450 personelin katıldığı öğle yemeğinde, yemekhane çalışanları bölgenin yöresel kıyafetleri ve kemençe eşliğinde yemekleri personele sunuyor.

Hastane çalışanlarıyla her hafta Cuma günleri öğle yemeğinde bir araya geldiklerini belirten Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için her hafta çeşitli kültürlerin yöresel yemeklerini personelimize sunuyoruz. Bu sayede hem personelimizle kaynaşmış oluyoruz hem de onların çalışma performansları artıyor" dedi.