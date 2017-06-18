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18 Haziran 2017 13:54

Hentbolcular Ordu’ya iddialı gitti

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Yozgat Şubesi Bayan Hentbol Takımı 2.

Hentbolcular Ordu’ya iddialı gitti

18 Haziran 2017 13:54

Lig terfi maçları için Ordu’ya gitti.


Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Yozgat Şubesi Bayan Hentbol Takımı, 19-21 Haziran 2017 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenecek olan Bölgesel Lig müsabakalarına katılacak. Ordu grubunda yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Yozgat Şubesi Bayan Hentbol Takımı, Sinop Kaleşehirspor Kulübü, Tunceli Pertek Belediyespor Kulübü ve Tokat Turhal Mehmet Akif İlköğretimokulu Spor Kulübü ile karşılacak. Grupta ilk iki sırayı yer alan 2 takım 2. Lige terfi etmek için Ankara’da düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.


Bölgesel Lig müsabakaları için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Musa Saydam, hedeflerinin 2.lige çıkmak olduğunu söyledi. Takımın yeni kurulduğunu hatırlatan Saydam, takımlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda koruma ve bakım altında bulunan çocukların da yer aldığını ifade etti.




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