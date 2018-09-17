İhtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı

Belediye Başkanı Kazım Arslan her yıl okullar başladığında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak bir kırtasiye yardımı programı düzenlediklerini söyledi.

Başkan Arslan, "Bu sene de böyle bir şey yaptık. Yaklaşık 100 kadar öğrencimize yardım yapıyoruz. Çocuklarımızı öğretim yılımız başlarken sevindirmek istiyoruz. Bunu da diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi rencide etmeden yapmaya çalışıyoruz. Sene içerisinde de ihtiyaç sahiplerinin talep etmeleri durumunda bu yardımlarımız devam ediyor. Bu sene sosyal marketi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Sosyal marketin faaliyete geçmesi halinde daha organize bir şekilde insanlar ihtiyaçlarını burada görebilecekler. Tabi vatandaşlarımızdan yardım amaçlı buraya giyim malzemesidir ihtiyaç malzemesidir bırakan olursa burada onu da kabul edebileceğiz" diye konuştu.