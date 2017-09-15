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15 Eylül 2017 13:47

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

Yozgat’ta üniversite öğrencilerinin sıklıkla tercih ettiği ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı.

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

15 Eylül 2017 13:47


Yozgat’ta üniversite öğrencilerinin Eylül ayı sonunda ders başı yapacak olması ikinci el eşya satıcılarını hareketlendirdi. Depolarını spot ve ikinci el eşya ile dolduran esnaflar, öğrencileri beklese de eskisi kadar satış yapamamaktan yakındılar. Yozgat’ta üniversiteyi kazanan öğrencilerin, kiraladıkları evlere eşya almak için spot ve ikinci el eşya satıcılarına geldiğini söyleyen Mevlüt Erdağ,"Bizim sektör öğrencilere yönelik. Okulların açılmasına iki hafta gibi bir süre kaldı. Malzemelerimizi aldık. Öğrencileri bekliyoruz. İnşallah öğrenciler Yozgat’a geldiğinde satışlarımızda hareketlilik olacak" dedi.


2-3 yıl öncesine kadar ikinci el eşya piyasasının oldukça iyi olduğunu hatırlatan Erdağ, artık eskisi kadar satış yapamadıklarını belirtti. Eşyalı kiralık dairelerin ve özel yurtların işlerini büyük oranda azalttığını da söyleyen Erdağ, şu an ikinci el eşya piyasasının durgun olduğunu ifade etti.




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