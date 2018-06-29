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29 Haziran 2018 15:51

İkiz kardeşlerden Cumhurbaşkanı’na mektup

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Tuğba ve Rana isimli ikiz kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdıkları mektubu kendisine ulaştırması için Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’na teslim etti.

İkiz kardeşlerden Cumhurbaşkanı’na mektup

29 Haziran 2018 15:51


Yerköy’de Tuğba ve Rana isimli ikiz kardeşler başarı, tebrik ve güzel temenniler içeren mektuplarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırması için Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’na teslim ettiler. Kardeşler yaptıkları açıklamada,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgimiz, güvenimiz doğrultusunda kendisine başarı, tebrik ve güzel temennilerimizi belirten bir mektup yazmak istedik.Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz gelişti, değişti ve çok güçlendi. Türkiye inşallah bu seçimden sonra daha da önü açık bir ülke haline gelecek ve bizim geleceğimizde bu sayede inşallah daha güvenli ve gelişmiş bir ortamda ilerleyecek. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a yeni görevinde de başarılar diliyor ve tebrik ediyoruz" diye konuştular.


Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ise,"Başarı, tebrik ve güzel temennilerini yazan Rana ve Tuğba Karataş isimli ikiz evlatlarımız mektuplarını iletmem için tarafıma emanet ettiler. Bu güzel emaneti hazırlayan, geleceğimizin emaneti yavrularımıza hayatta başarılar dilerim. Bizde bu emaneti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Posta vasıtası ile ileteceğiz” dedi.




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