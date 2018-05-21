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21 Mayıs 2018 14:26

İl Halk Kütüphanesinde günlük 150 kitap ödünç veriliyor

2017 yılı itibariyle Yozgat’ta 51 bin 905 okuyucunun İl Halk Kütüphanesi’nden yararlandığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, üyelerine 24 bin 727 kitabın ödünç verildiğini söyledi.

İl Halk Kütüphanesinde günlük 150 kitap ödünç veriliyor

21 Mayıs 2018 14:26


Nüfusa oranlandığında Yozgat’ın diğer illere göre okuyucu kitlesinin her geçen yıl arttığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, günlük yaklaşık 150 kişiye ödünç kitap verdiklerini ve yıl içerisinde İl Halk Kütüphanesi’ne 8 bin 423 adet yeni üye kaydı yaptıklarını söyledi. Gezici Kütüphane hizmetlerinin devam ettiğini de belirten Halıcı, burada da bin 715 üyeye 5 bin 77 adet kitap ödünç verdiklerini vurguladı.


Halıcı, İl Halk Kütüphanesinin Ramazan ayı boyunca 08.00-24.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verdiğini de söyledi.




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