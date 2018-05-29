İl Özel İdarespor’da Doğan dönemi

İl Özel İdarespor kulüp binasında Kulüp Başkanı Erol Toraman ile el sıkışan Doğan, sarı-lacivertli takımın yeni teknik patronu oldu. Anlaşma sonrası İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Erol Toraman,"2017-2018 sezonu öncesi takımımızın yeni teknik patronu ile anlaşma sağladık. Abdurrahman Hocamızı yakinen tanıyorum. Futbol bilgisi ve tecrübesi ile takımıza çok şeyler katacağına inanıyorum. Yeni sezon öncesi iddialı konuşan Toraman Antrenörümüz Abdurrahman Doğan’ın vereceği rapor doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek isimleri belirleyerek ona göre transfer çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni patronu Abdurrahman Doğan ise İl Özel İdarespor’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek,"İl Özel İdarespor takımını çok iyi tanıyorum. Genç, koşan mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan bir takımımız var. Geçen sezon takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine nokta atışı transferler yapacağız. Bu yıl futbol severler bir kolej takımı izleyecek. Oynayacağımız bütün müsabakalarda İl Özel İdarespor’a yakışan bir şekilde centilmence ve Fair-Play’den ödün vermeden mücadele edeceğiz. Kurumsal kimliği olan ve Yozgat’ın köklü kulüplerinden İl Özel İdare sporda şampiyonluklar yaşamaya ve yaşatmaya geldim" şeklinde konuştu.