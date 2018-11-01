İŞKUR, geleneksel meslek kursları düzenliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, "İŞKUR olarak unutulmaya yüz tutan ve gelenekten geleceğe köprümüz olan geleneksel mesleklerde kurslar açmaya devam ediyoruz" dedi.

Yıldız, Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte unutulmaya yüz tutuna mesleklerimizden Bakır İşleme ve Süslemecisi mesleğinde mesleki eğitim kursunun açılacağını açıkladı. Yıldız, 5 Kasımda başlayacak olan kurs için İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek danışmanlarımız kursiyerlerin belirlenmesi için Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 35 aday ile görüşmelerini tamamlayarak kursiyerlerin belirlendiğini söyledi.

Kursun 17 Aralık'ta biteceğini ifade eden Yıldız, kursun sonunda başarılı kursiyerlere mesleki eğitim kurs sertifikası verileceğini ifade etti. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile açılacak olan kursların müjdesini de veren Yıldız, bu kapsamda bilgisayar işletmeni, bilgisayar destekli ön muhasebeci, tel kırma nakışçısı, jel mum imalatı, kilim dokuma, bakır işleme ve süslemecisi ve çinicilik mesleklerinde kursların açılacağını söyledi.

Mesleki Eğitim Kursları hakkında bilgi vermeye devam eden Yıldız, "Geleneksel Mesleklerde açılan kurslarda kursiyerlerimize günlük 35 TL cep harçlığı veriyoruz ve Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalığı Sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz" diye konuştu.