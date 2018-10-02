İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, kış mevsimi öncesi bacaların temizlenmesi konusunda vatandaşları uyararak temizlenmeyen bacaların yangına ve karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine sebep olacağını söyledi.

Bacaların kış öncesi kesinlikle temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak,"Kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla vatandaşlarımıza çok küçük bir tedbirle büyük bir yangın felaketini önlemek için öncelikle sobalarını yakmadan önce kesinlikle bacalarını temizletmeleri gerekiyor. İkincisi soba yakan vatandaşlarımızın sobanın kurulumuna ve soba borularının kurulumuna da dikkat etmeleri gerekiyor. Baca yangınından ziyade ilimizde genelde zehirlenme olaylarıyla karşılaşıyoruz. Karbon monoksit gazı maalesef çok sinsi bir gaz. Koku yok hissedilmiyor, vatandaşlar farkına varınca çok geç oluyor ve ölüm olayları ile karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için sobaların kurulumuna dikkat edilmeli ve boruları en az iki kere temizletmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat edince olası bir olayla karşılaşılmaması için bunların yapılması gerekiyor" dedi.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak baca temizliği yaptıklarını belirten Albayrak,"Biz baca temizliğini 54 liraya yapıyoruz. Vatandaşlar bize müracaatta bulununca itfaiye görevlilerimiz tarafından bacaları temizleniyor" şeklinde konuştu.