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20 Haziran 2018 14:21

Jandarma ekipleri 71 kök hint keneviri ele geçirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyumcu köyünde bir eve düzenlediği operasyonda 71 kök hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 71 kök hint keneviri ele geçirdi

20 Haziran 2018 14:21


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Kuyumcu köyünde ikamet ettiği tespit edilen A.Y. isimli şahsın yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri,Yozgat Cumhuriyet Başsavcılılığı’nın arama kararı ile Kuyumcu köyünde A.Y., ait eve operasyon düzenledi. Ekipler, ev ve eklentilerde yaptığı aramada şüphelinin evinin bahçesinde toplam 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen hint kenevirleri ise imha edildi.




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