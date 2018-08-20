Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muslubelen mevkiinde, yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama noktasında araçları durduran jandarma ekipleri, ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaparak yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücülerin bayramını şimdiden kutlayan ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulundu. Denetimlerde jandarma ekipleri narkotik ve bomba arama köpeği ile de çanta ve bavullarda arama yaptı. Uygulama noktasına gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise alınan trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yurtnaç, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı boyunca Yozgat il genelinde 24 saat jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yol kontrolü yapılacağını söyleyerek “Biz de bu yapılan kontrolleri yerinde görmeye geldik. Amacımız vatandaşlarımıza ceza yazdırmak değil trafiğin güvenli bir şekilde artmasını sağlamak. Vatandaşların güvenli bir şekilde bayram günü sağlıklı, mutlu bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmalarını sağlamak. İnsanların güvenli bir şekilde bayramlarını geçirmelerini sağlamak. Burada personelimiz özenle bu işleri yapıyorlar. Biz de geldik hem burada kanaatlerini almak ve personelimizi de bu konuda daha dikkatli davranmaları için buraya geldik. Bayramın hepimize hayırlı uğurlu geçmesini diliyorum” dedi.

Uygulamayı önce şaşkınlıkla karşılayan sürücüler durumun bayram tatili uygulaması olduğunu anlayınca mutlu oldu. Bayram öncesi yapılan yol kontrolünün kaza oranını azalttığını belirten sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.