Kadınlar üreterek hem para kazanıyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kadınlar, yöresel ürünlerin tekrar üretilmesi ve yeni nesillere aktarılması için kolları sıvadı.

Yaklaşık 1 yıl önce kurulan Bahadın Kadıneli Derneği bünyesinde bir araya gelen Bahadınlı kadınlar, bölgede üretilen yufka ekmek, erişte, mantı aşı, turşu, reçel, gönül çöreği gibi yöresel ürünlerin tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalara başladı. Sosyal ve ekonomik alanda var olmayı da hedefleyen Bahadınlı kadınlar, ürettikleri ürünleri ülke genelinde ve uluslararası alanda pazarlayarak hem kültürlerini yaşatıyorlar hem de aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar.

Bahadın'da kadınların yöresel ürünler ürettiğini söyleyen İnci Seher Çıtak,"Biz Kandıneli Derneğine erişte, mantı, kesme aşı yapıyoruz. Bahadın halkına ve dışarıya satıyoruz. Üretiyoruz, mevsimine göre iş yapıyoruz. Bu sene erişte zamanı ve hamur kesiyoruz. Bu ürünleri satarak evimize gelir sağlıyoruz. Bahadın'da kadınlar boş durmuyor üretiyor" dedi.

Rukiye Çıtak ise,"Bizler erişte yapıyoruz, üretiyoruz ve satıyoruz. Bahadın Kadıneli Derneği'ne destek oluyor, boş durmuyoruz. Burada kesme aşı, mantı, erişte yapıyoruz. Evimize, derneğimize katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bahadın'da hiçbir kadının boş durmayıp bir şeyler ürettiğini söyleyen Bahadın Kadıneli Derneği Başkan Yardımcısı Songül Turan Şahin de,"Köyümüzde kimse boş durmuyor. Büyüklerimiz erişte kesiyor, derneğimiz adına. Derneğimiz bir sene önce 7 kadın arkadaşımızla birlikte kuruldu. Amacımız köyümüzdeki yöresel ürünlerimizi Türkiye'ye tanıtmak, tattırmak. Bir de kadınlarımızın boş durmadan bir şeyler üretip karşılığını alması sağlamak. Büyüklerimiz sağ olsun bize desteklerini esirgemiyor. Bir sürü ürün ürettik, kavurga, turşu, reçel, yufka ekmek ve sayamadığım birçok ürün ürettik. Şu anda 210 üyemiz var ve çalışmalara devam ediyoruz. Çok güzel işler yapacağız. Yurt dışına da açılacağız Bahadın da ürettiğimiz ürünleri markalaştıracağız" ifadelerine yer verdi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan ise,"Kadınlarla ilgili çeşitli projeler uyguladık. Bahadın Kadıneli Derneği kuruldu. Bu dernekle kadınlar aktif hayata katıldı. Belli bir emeklerinin karşılığını almaya ve ekonomik girdi oluşmaya başladı. Burada üretilen ürünlerde internet üzerinden Bahadınlılara ve Yozgat'a satılmaya başlandı. Kadıneli Derneği üretimlerini devam ettiriyor, çok başarılı çalışmaları var. Buradan elde edilen gelirler direkt Kadıneli derneğimize değil bizim üniversiteli öğrencilerimiz için destek fonumuz var bu gelirlerle onların da eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlara burs veriyoruz," diye konuştu.