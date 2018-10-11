Kadışehri 15 Temmuz Kulesi'ne yoğun ilgi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan '15 Temmuz Kulesi' vatandaşların akınına uğruyor.

15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen darbe girişimini zihinlerde canlı tutmak amacıyla yapılan '15 Temmuz Kulesi' hem ilçe halkının hem de ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen '15 Temmuz Kulesi'nin haftanın her günü hizmet verdiğini söyleyen Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut,"İnsanlarımız 15 Temmuz Kulesi'ne geldiklerinde o hain geceyi hatırlayıp unutmamaları amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları ortaya koyan fotoğrafları kulenin içerisinde görecekler. Yaşanan bu ihaneti hafızalarında diri tutacaklar. Millet olarak 15 Temmuz tarihini kesinlik unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz de bu doğrultu da ilçemize vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için 15 Temmuz Kulemizi yaptık. Kulemizi ziyaret eden vatandaşlar da ayrıca aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirip dinlenme imkanı bulacaklar" dedi.