Kaldırımdaki buzlar greyderle temizleniyor

Yozgat Belediyesi, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kaldırım, cadde ve yollarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Özellikle kaldırımlarda oluşan buzlar greyder yardımıyla temizleniyor.

Yozgat Belediyesi tarafından oluşturulan kar temizleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yozgat’ta dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle başta yollar olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor. Trafiğin işleyişinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için yollar greyder, kepçe ve tuzlama aracı yardımıyla temizlenirken, kaldırımlar ise oluşturulan ekipler yardımıyla temizleniyor. Bazı yerlerde kaldırımlara müdahale edemeyen ekiplerin imdadına ise greyder yetişiyor. Kaldırımlar üzerine oluşan buzlar greyder yardımıyla temizleniyor.