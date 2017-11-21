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21 Kasım 2017 16:43

Kar yağışı ile birlikte oto lastikçilerinin iş yoğunluğu arttı

Yozgat’ta kar yağışı ile birlikte 1 Aralık itibariyle zorunlu olan kış lastiği uygulaması, oto lastikçilerinin iş yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışı ile birlikte oto lastikçilerinin iş yoğunluğu arttı

21 Kasım 2017 16:43


Yozgat’ta kar yağışı ile birlikte oto lastikçileri önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Hummalı bir çalışma içerisine giren lastikçiler, vatandaşların isteklerini karşılayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Araç sahiplerinin taleplerine yetişmekte güçlük çeken bazı oto lastikçileri ise vatandaşlara bir sonraki gün için randevu veriyor.


1 Aralık itibariyle zorunlu hale getirilen ve kar yağışının yağmasıyla birlikte vatandaşların oto lastikçilerinin yolunu tuttuğunu söyleyen oto lastik bayi sahibi Nazif Görpeli, gün itibariyle işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Kış şartlarında kaza riskini azaltmak isteyen vatandaşların araçlarının lastiklerini değiştirdiğini dile getiren Görpeli, siparişleri yetişemediklerini ve vatandaşlara bir sonraki gün için randevu verdiklerini ifade etti.


Müşterileri için Lastik otel uygulamalarının olduğunu hatırlatan Görpeli, müşterilerinden sezonluk 20 lira aldıklarını lastik takma ücretinin ise lastik başına 10 lira olduğunu söyledi.




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