Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 13:38

Kaymakam Ezgi, muhtarlarla tanıştı

Kaymakam Ezgi, muhtarlarla tanıştı

09 Ocak 2017 13:38

Akdağmadeni Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Hakan Ezgi muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi.
Kaymakam Hakan Ezgi başkanlığında, Akdağmadeni Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tanışma toplantısına, Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel, Öğretmen Evi Müdürü, İzzet Ünal, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Mahalle ve köy muhtarları ile tek tek tanışan Kaymakam Ezgi, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalışacaklarını ve ilçeye elinden geldiğince katkı sağlamak istediğini söyledi.
Kaymakam Hakan Ezgi, "Ülkemiz sıkıntılı günler geçiriyor. Fakat endişe etmemize gerek yok. Burası bizim vatanımızdır. Birlik ve beraberlik olmadan huzur, güven hizmet olmaz. Biz 2 bin yıllık bir milletiz. Bunun için bizi hiçbir güç yıkamaz. Devleti devlet yapan çalışanlarıdır bizler devleti oluşturuyoruz.” dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel ise “İlçemize yeni atanan Kaymakamımızın muhtarlar olarak yanındayız ve ortak bir çalışma ile aşamayacağımız sorun yoktur” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
-4
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç