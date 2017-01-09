Kaymakam Ezgi, muhtarlarla tanıştı

Akdağmadeni Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Hakan Ezgi muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi.

Kaymakam Hakan Ezgi başkanlığında, Akdağmadeni Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tanışma toplantısına, Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel, Öğretmen Evi Müdürü, İzzet Ünal, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Mahalle ve köy muhtarları ile tek tek tanışan Kaymakam Ezgi, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalışacaklarını ve ilçeye elinden geldiğince katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kaymakam Hakan Ezgi, "Ülkemiz sıkıntılı günler geçiriyor. Fakat endişe etmemize gerek yok. Burası bizim vatanımızdır. Birlik ve beraberlik olmadan huzur, güven hizmet olmaz. Biz 2 bin yıllık bir milletiz. Bunun için bizi hiçbir güç yıkamaz. Devleti devlet yapan çalışanlarıdır bizler devleti oluşturuyoruz.” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel ise “İlçemize yeni atanan Kaymakamımızın muhtarlar olarak yanındayız ve ortak bir çalışma ile aşamayacağımız sorun yoktur” şeklinde konuştu.