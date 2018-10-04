Kestane ağaçları bambu mobilyalara dönüşüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir imalathanede yerli ve milli ürünler kullanılarak kestane ağacından üretilen bambu görünümlü mobilyalar, yurdun birçok yerine gönderiliyor.

El emeği göz nuru bin bir zahmetle kestane ağacından üretilen mobilyalar genellikle teras, balkon ve bahçeler ve kafeteryalarda yoğun şekilde kullanılıyor. Dayanıklılığı ve görünüşü ile dikkat çeken bambu görünümlü kestane ağacının, nemden etkilenmemesi, hafif ve sağlıklı olması sebebi ile de kullanımı gün geçtikçe artıyor. Üretimi sadece el emeğine bağlı bambu kestane ağacının önce kabukları soyuluyor ve fırınlanıyor sonra da çeşitli araçlarla şekillendiriliyor. Sandalye, masa, oturma grubu, bebek beşiği gibi çeşitli mobilyalara dönüştürülen ağaçlar cilalanıp siparişe göre yurdun değişik yerlerine gönderiliyor. Mobilyaların kısa süre sonra da yurt dışına ihraç edilmesi bekleniyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yerli ve milli ürünler kullanarak mobilya imalatı yaptıklarını belirten işletme sahibi Ömer Aydoğmuş , “Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışına ihracatımız başlayacak. Bu ürünlerimizi ustalarımızın yetenekli ellerinden doğal kestane ağacından yapıyoruz. Son günlerdeki Dolar ve Euro artışı bizleri etkilemedi. Biz tamamen yerli ve milli ürünleri burada kullanıyoruz. Ülkemizde yetişen kestane ağaçlarını buraya getiriyoruz ve ustaların el emeği göz nuru ile oturma grupları, yemek takımları, sandalye, koltuk şeklinde imalatımızı yapıp ilçemizin istihdam ve ekonomisine elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada bu sektörün canlı tutulması için Yozgat ekonomisine istihdam ve katma değer sağlaması için mücadelemizi sürdürüyoruz ” dedi.

Mobilya imalatçısı Sadullah Karaçam ise geçim kaynaklarının bambu ve kestane ağacı olduğunu söyleyerek “Bambu mobilya üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu ve mobilya üreterek ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde doğallık ön planda. Hem bizim hem de müşterilerimizin memnuniyeti için İşimize özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Bir diğer imalat işçisi Mutlu Demir de “Bu tamamen el işçiliği doğal ahşap olan bambu mobilyadan sallanır koltuk ve oturma grupları yapıyoruz. Akdağmadeni'nde büyük bir kazanç kapısı. Bu mobilyaları tüm Türkiye'ye gönderiyor elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Bambu mobilya Akdağmadeni'nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi” ifadelerine yer verdi.