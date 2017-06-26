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26 Haziran 2017 14:39

Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, "CHP Milletvekili Enis Berberoğlu yargılanırken cezaevinde kendisi için oda hazırlandığı" iddiasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor

26 Haziran 2017 14:39

Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir" dedi.


Ramazan Bayramı’nı Yozgat’ta geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.Burada vatandaşlara seslenen Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun, Enis Berberoğlu yargılanırken Maltepe Cezaevi’nde odasının hazırlandığı iddiasına yanıt verdi.


Bakan Bozdağ, "Sabah başka bir şey söylüyor, diyor ki ’Maltepe Cezaevi’nde oda hazırlanıyordu’ diyor. ’İşte birisi gelecek ona hazırlık yapılıyor, belli ki ceza daha önceden ona hazırlık yapılıyor’ diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza çıkmadan cezanın ne olacağının bilindiğini ifade ediyor. Bakın, buradan çok net söylüyorum; Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bu, açık bir yalan, daha da ötesi çok açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır" dedi.



"Ana muhalefet liderine yakışmaz"


Berberoğlu’na verilen cezayı, kamuoyu gibi Adalet Bakanlığının da karar açıklandıktan sonra duyduğunu vurgulayan Bozdağ: "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de ondan sonra duydu. Birisi tutuklandığı zaman veya ceza aldığı zaman, ceza alırken cezayla beraber tutuklandıktan sonra nereye konulacağına ondan sonra karar verilir. Sayın Berberoğlu’nun nereye konulacağına, hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye’nin cezaevlerinde yapılan çalışmaları veya olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, başka alana doğru çarpıtmak ana muhalefetin liderine yakışmaz" şeklinde konuştu.



"İddiayı ispat edemezsen namuslu, şerefli adamım diye toplum içinde gezme"


Bakan Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ben buradan kendi diliyle kendine sesleniyorum. Bu dediğin iftirayı ispat etmezsen o zaman ’Namuslu, şerefli bir adamım’ diye toplumun içinde gezme. Sen ispat et, o zaman biz gereğini yapalım ama yalanlarla bu milletin aklını karıştırma. Kimin, hangi cezaevine konulacağı konusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yasalarla yetkilendirilmiştir. Sayın Berberoğlu oraya konduğu gibi o gün Maltepe değil de Silivri’ye de gönderilebilirdi. Milletvekili olduğu için Ankara’ya da gönderilebilirdi, başka bir cezaevine de konulabilirdi. Çünkü bu konudaki bütün yetkileri yasa, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne veriyor. Böyle bir hesabın içine girmek, böyle bir hesabı doğruymuş gibi Türkiye kamuoyuna takdim etmek siyasi etik kurallarına, ahlaka riayet eden birinin yapacağı bir iş değildir. Buradan da bunun yalan olduğunu ve yalandan da öte büyük bir iftira olduğunu da ifade etmek isterim"




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