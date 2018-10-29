Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi'nde kurulan halk kütüphanesinde en az 1 saatini kitap okuyarak geçiren yetişkinler, çay ve kahveye ücret ödemiyor. Çocuklar ise gün boyu bisiklet sürme şansı yakalıyor.

Bahadın Beldesi'nde vatandaşların okuma alışkanlığı kazandırmalarını sağlamak isteyen Belediye Başkanı Dilaver Özcan'ın, girişimleriyle kurulan halk kütüphanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kütüphaneye gelerek istedikleri kitabı alıp en az 1 saat süreyle okuyan vatandaşlar, gün boyu içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Öğrenciler ise okullarından arda kalan vakitlerini halk kütüphanesine gelip ders çalışarak ve kitap okuyarak geçiriyor. Öğrenciler burada en az 1 saat kitap okudukları takdirde ise gün boyu belediye önünde bulunan bisikletleri kullanma hakkı kazanıyor. Ayrıca yıl boyu en fazla kitap okuduğu yetkililer tarafından belirlenen 5 öğrenciye ise TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisinin yıllık aboneliği de hediye edilecek.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan Bahadın halkının okumayı seven bir halk olduğunu belirterek,"Eksikliklerimiz vardı. Bunların giderilmesi anlamında girişimde bulunduk. Kasaba halkından ve çeşitli kurumlardan destek alarak bu halk kütüphanesini oluşturduk. Kütüphanemiz insanların özellikle de öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Ama bizim asıl hedefimiz her yaştan insanın buraya gelmesi ve faydalanmasıydı. Dolayısıyla bunu yaparken de istedik ki insanlara da cazip gelsin. Bu nedenle burada kitap okuyan tüm vatandaşlara çayı ve kahveyi ücretsiz yaptık. Öğrencilere de bir ödül koyalım dedik en azından teşvik anlamında. Öğrencilerimizde burada bir saat kitap okuduklarında kütüphane memuru arkadaşımızın verdiği bilgi yazısıyla gün boyu ücretsiz belediyemizin önüne koyduğumuz bisikletlere rahatlıkla kullanabilecekler. Eğer insanlarımız kahvede geçirecekleri vakitleri kütüphanemizde geçirirlerse bir katkımız olur mu diye düşündük ve olduğunu da gördük. Memnununuz. Özellikle öğrencilerimiz tarafından ilgi var. Biz istiyoruz ki belli bir yaştaki insanlarda buraya gelsinler. Kahvede vakit öldürmek yerine kütüphanede vakitlerini geçirsinler" dedi.

"Kitap okuyan hediyeyi kapıyor"

Kitap okuyanın ikram ve hediyeyi kaptığını ifade eden Özcan,"Burada düzenli kitap okuyan öğrencilerimize de TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisinin yıllık aboneliğini de hediye edeceğiz. Onun kayıtlarını da kütüphane memurumuz tutuyor. En çok kitap okuyan ve uzun süreli kitap okuyan 5 çocuğumuza yıllık bilim teknik dergisinin aboneliğini hediye edeceğiz" diye konuştu.

Boş vakitlerini halk kütüphanesine gelip kitap okuyarak geçiren Yosma Özcan ise,"Belediyemiz bizim için halk kütüphanesi açtı. Buraya insanlar geliyor, kitap okuyor ve 1 saat kitap okuduktan sonra çay, kahve ikramları oluyor. Kitap okumayı seviyorum. Evde de kitap okurum, mutluyum” dedi. Leyla Bedir isimli vatandaş ise “Kütüphaneye kitap okumaya geliyoruz, boş zamanlarımızı burada değerlendiriyoruz. Burada kitabımızı okuyoruz, çayımızı ve kahvemizi içiyoruz. Zamanımızı böyle geçiriyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

7'nci sınıf öğrencisi Emine Gül Köşeklioğlu da,"Biz burada kitap okudukça hem sınavlarımıza daha iyi hazırlanıyoruz hem de iyi sonuçlar alıyoruz. Bir de 1 saat kitap okuyunca tüm gün bisiklet sürme hakkımız oluyor. Burada hem boş zamanlarımızda ödevlerimizi yapıyoruz sonrada çıktı alabiliyoruz. Burada kitap okumak hem zevkli hem de güzel oluyor. Ucunda ödül olduğunda daha bir merak sarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Önsoy isimli öğrenci ise kütüphanenin açılmasının tüm öğrencilere ve büyüklere faydalı olduğunu söyleyerek “Kütüphane açılınca biz buraya gelip 1 saat kitap okuduğumuzda ödül olarak gün boyu bisiklet sürüyoruz. Büyükler evde boş zamanları olduğunda gelip burada kitap okuyabiliyorlar. Kitap okuduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.