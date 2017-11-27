Kızılay, Yozgat’ta 14 bin ünite kan toplamayı hedefliyor

2017 yılının son kan alımını Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirecek olan Türk Kızılayı Yozgat Şubesi, bu yıl 14 bin ünitenin üzerinde kan toplamayı hedefliyor.

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Tuba Ceylan, 8 Aralık Cuma gününe kadar Cumhuriyet Meydanı’nda kan alımı gerçekleştireceklerini söyleyerek,"14 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağış tırımız kan alımı gerçekleştirecek. 2016 yılında 12 bin 500 ünite kan alımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise hedefimizi biraz daha yüksek tuttuk ve 14 bin ünite kan bağışına ulaşmak istiyoruz. Şu an itibariyle 13 bin ünite kan alımı gerçekleştirdik. Tüm Yozgatlıları kan bağışına davet ediyoruz" dedi.