Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker,"29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Valiliğimiz ile birlikte kan bağışı programı düzenlediklerini söyledi.

Başkan İlker,"Valiliğimiz hizmet binası bünyesinde bulunan bütün Resmi Kurumlarımızda organizasyona dahil oldular ve kan bağışı yapmaktadırlar. Ayrıca AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı da Türkiye genelinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ortak gün ve saatte kan bağışında bulunarak kan bağışına destek oldular. Ak Parti Yozgat Kadın Kolları Teşkilatı da valilik binasına gelerek kan bağışlarını yaptılar. Kendilerine Türk Kızılayı'na ve kan bağışına verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı desteğin örnek oluşturması dileğiyle bütün siyasi parti teşkilatlarını da kan bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bağışlayacağımız 1 ünite kan ile 3 kişiye hayat vermiş oluruz. Türk Kızılayı olarak hastanelerimizin yıllık kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarımız sayesinde temin ediyoruz. Türk Kızılay Yozgat Şubesi ve Yozgat Kan Bağışı Merkezimiz olarak Yozgat Valiliğimize, bünyesinde bulunan bütün resmi kurum müdürlüklerimize ve AK Parti İl Teşkilatı ve AK Parti Yozgat Kadın Kolları Teşkilatı'na kan bağışına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.