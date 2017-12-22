KOP projesi müracaatları 1 Ocak’ta başlıyor

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik başlatılan ve Yozgat’ında içinde bulunduğu illeri kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) müracaatlarının

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “İlimiz, 08.06.2016 tarih ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alınmıştır. Proje kapsamında büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir."

Başvuruların 01.01.2018 ile 31.01.2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğüne yapılacaktır.”