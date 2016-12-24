KOSGEB’e bin 655 işletme başvurdu

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği başvuruları sona erdi. KOSGEB’in 50 bin liralık ’Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne Yozgat genelinde bin 655 işletme kredi başvurusu yaptı.

Başvuruların yapıldığı günden itibaren büyük bir yoğunluğun yaşandığı sürecin sona erdiğini söyleyen KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “Kredinin değerlendirmesi KOSGEB yazılım sistemi üzerinden yapılacaktır. Gelen başvurular otomatik olarak KOSGEB sistemi üzerinden sıralanacak, daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verileri baz alınarak il kotaları çerçevesinde sıralama yapılacak ve her ilin bir kotası olacak. Değerlendirme kriterlerine göre sıralanan her bir işletme için yazılım sistemi bir başvuru kodu üretecektir. Öncelik mikro ölçekli işletmelere verilecek. Ardından küçük ve orta boy işletmeler sıralanacak. Kredi başvurusu olumlu olan işletmeler KOSGEB tarafından ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alacak ve başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacaklardır. KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programında; Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi bankası ile Kredi Garanti Fonu bulunmaktadır” dedi.

KOSGEB’in tüm destek ve hizmetlerinin aracısız ve ücretsiz verildiğini de hatırlatan Işık, “İşletmeler cep telefonlarına gelen kredi faiz destek içerikli mesajlara itibar etmemelidir. İşletmeler, KOSGEB dışında yapılan herhangi bir açıklama ve teklife itibar etmemelidirler. KOSGEB hiçbir zaman KOSGEB destekleri için telefon mesajı göndermez ve aracı kullanmaz. İşletmeler kullanıcı adı ve şifrelerini kimseye vermemelidirler” dedi.