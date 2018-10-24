Köyde birleştirilen tarlalar göçü önleyip, işsizliği bitirdi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde 8 yıl önce köylülerin tarlalarını birleştirip sınırları kaldırmasıyla oluşan 5 bin dönümlük meyve bahçesinde çalışan ve emek veren köylüler, göçü tersine çevirdi. Kentten köye geri göç başlatan örnek proje ile köyde işsizlik de sona erdi.

Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde 2009 yılında yaklaşık 803 tarlanın birleştirilmesiyle oluşan 5 bin dönümlük meyve bahçesi, kentten köye göçü başlattı. Kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliği ile 5 bin dönümlük alan 25 yıllığına bir firmaya kiralandı. Oluşturulan elma, kiraz ve şeftali bahçesinde çalışan köylüler birleştirdikleri tarlalarının hem kiralarını aldılar hem de meyve bahçesinde sigortalı olarak çalışıp maaşlarını aldı. İşsizlik sorununu kendi köylerinde çözen Kabalı halkının ekonomik ve sosyal yaşantılarında da gözle görülür değişiklik oldu ve vatandaşların refah seviyeleri arttı.

Kabalı meyve bahçesinde çalışan Tahsin Karabulut daha önce yaz ayları İstanbul'da çalışarak ailesinin geçimini sağladığını anlatarak, "Ailemden uzak 3 ay İstanbul'da gurbette çalışıyordum. Tekrar geliyorduk. Buradaki borçlarımızı ödeyip yine borç alıp İstanbul'a gidiyorduk. Ama şimdi akşam evimize gidiyoruz. Aylığımızı alıyoruz. Burada işimiz belli. Allah'a şükürler olsun hiçbir sıkıntımız yok. Geçimimiz burası. Bura olmasaydı gurbette çürüyecektik, ailemden uzak. Şimdi buradayız. Sigortamız işliyor, emekli olacağız çalışarak burada. İş olunca çocuklarım, eşim gelip çalışıyoruz aylık 2-3 bin lira paramız oluyor. Şimdi hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Aile ekonomisine destek olan Ruşen Ünal ise, "Her gün sabah hayvanlarımızı yemliyoruz, bahçeye gelip akşama kadar çalışıyoruz. Çok memnunuz. Paramızı kazanıyoruz. Evimizin geçimini sağlıyoruz. Ben kızımla çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Gayet mutluyuz. Önceden eşim il dışına çalışmaya gidiyordu. Hayat şartları şimdi daha güzel. Burası kurulalı 8 sene oldu 8 senedir çalışıyoruz. İki tane ev aldık Ankara'dan. Birinde oğlum birinde kızım oturuyor. Daha da çalışmaya niyetim var" ifadelerine yer verdi.

Civar köylerden Kabalı köyüne gelip çalışan Ebubekir Cantürk de,"Ben Örencik köyündenim. Kabalı meyve bahçesinde çalışıyorum. Yaklaşık 2 senedir burada çalışıyorum ve çok memnunum. Biz 5 kardeşiz hepsi göç etti, bir ben kaldım burada iş imkanı yakaladım ve kaldım, çokta memnunum. Çalışıp geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Burası göçü tersine çevirmekte"

Kabalı Meyve Bahçesi firma Genel Müdürü Fahrettin Aksakal ise meyve bahçesinin kurulmasıyla birlikte Kabalı köyünün büyük bir hızla göç almaya başladığını söyleyerek, "Burası 5 bin dönüm bir meyve bahçesi olan Yozgat ili Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde bir özelleştirme projesidir. Öncesinde 350 kişiye ait 803 tane tarlanın ayrı ayrı işlenmesi söz konusuyken bugün tamamı tek parça olarak işlenmekte. Dolayısıyla bu gerçekten çok ciddi bir verim artışına ve katma değere dönmekte. Burada iş imkanı olduğu için de göçü tersine çevirmekte. Projenin başladığı 2011 yılı ile bugün arasında Yozgat ilinin toplam nüfusu yüzde 13'ler civarında azalmışken aynı dönemde Kabalı köyümüzün nüfusu yüzde 19 civarında artmış durumda. Şu anda Kabalı köyü İstanbul'dan göç almakta ve nüfusu artmaktadır. Geri gelen insanları biz burada istihdam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hayat standartları yükseldi"

Projenin başlamasıyla birlikte Kabalı köyünde yaşam standardının yükseldiğini de dile getiren Aksakal, "Bahçemizde 3 bin dönüm civarı elma var, bin dönüm civarı kiraz, kalanında da şeftali, nektari, ayva, armut yetiştiriyoruz. Burada bizim çalışan işçi sayımız sabit 40-50 arası olmakla birlikte sezon içinde 600-700'lere kadar çıktığımız zamanlar da oluyor. Yıl ortalamasına vurursanız yılın tamamında ayda 250 kişilik bir istihdam kapasitemiz olmuş oluyor. Ben dışarıdan baktığımda şunu görüyorum. Ortalama Anadolu köylerini gezdiğimizde Yozgat'ın köylerini görüyoruz ve Kabalı köyüne gelip baktığınızda ise burada yoğun bir şekilde inşaatların olduğunu, insanların köye döndüğü için köyde kendilerine ev yaptığını ve Yozgat'ın ortalama köylerine göre çok daha refah seviyesi yüksek standardı yüksek evler olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" açıklamalarına yer verdi.