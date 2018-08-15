Köylerini temizlemek için seferber oldular

Özler Birlik Derneği başkanları Samet Karayılmaz ve Bilal Şahin yaptıkları açıklamada köyde sokağa çöp atma konusunda bir duyarsızlığın olduğunu ve bu projeyle gidişatın değişmesini ümit ettiklerini söylediler. Avrupa’dan gelerek köyleri Özler’de tatillerinin bir kısmını geçiren gençler, yaşadıkları ülkelerde sokağa çöp atılmadığını, Türkiye’de ise bu kadar memleket sevgisinden bahsedilmesine rağmen çevre temizliğine dikkat edilmemesine anlam veremediklerini ifade ettiler.

Yaklaşık 400 kilo çöpün sokaklardan toplandığı Özler köyünde çalışmaya sertifikalarını Özler Birlik Derneği Başkanı Coşkun Babayiğit takdim etti. Temizliğin her şeyden önce bir ahlak meselesi olduğunu söyleyen Başkan Babayiğit, bu girişime ön ayak olan gençleri kutladı.