Köylüler göçmesin diye alternatif ürüne yönelen muhtar örnek oldu

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta arpa ve buğdaydan yeterli gelir sağlayamayan köylüler alternatif ürünlere yöneliyor. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Hamzalı Köyü Muhtarı İsmail Ergen, köyünde göçün önüne geçmek için Genç Çiftçi Projesi’nden destek alarak 7 dönümlük tarlasının 5 dönümüne alternatif ürün olarak çilek dikti. Dönüm başına 2 ton çilek elde eden Ergen, köyündeki diğer çiftçilere örnek olup onları alternatif ürünlere yönlendirerek Hamzalı köyünde göçün önüne geçmek istiyor. Şu ana kadar iki ailenin köye geri dönüş yaptığını açıklayan Ergen, köyün temel geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretimini bırakacaklarını söyledi. Yılda 10 ton çilek üretmeyi hedefleyen Köy Muhtarı Ergen, çilekten yılda 75 bin lira gelir elde ettiğini söylerken buğday ve arpadan ise sadece 2 bin lira kazanç sağladığını dile getirdi.

Alternatif ürün olarak çileğe yöneldiğini belirten Köy Muhtarı İsmail Ergen, “Biz köyümüze arpa, buğday gibi ürünler ekiyorduk onlarda verim düşük olduğu için gelir getirmemeye başladı. Ben de alternatif ürün olarak geçen seneden itibaren çileğe yöneldim. Burada Genç Çiftçi Projesi’nden yararlandım. Bu sene verim aldık. İnşallah seneye daha iyi olacak. Şu ana kadar dönüm başına 2 ton civarı çilek elde ettik. 7 dekar arazinin 5 dekarına çilek ektik. Önümüzdeki sene kalan kısmı da çileğe çevireceğiz. Çileği 7.5 liradan satıyoruz. Çileklerimiz organiktir. İlaç kullanmıyoruz. Talep çok, sipariş üzeri satış yapıyoruz. Pazara çıkaramıyoruz tarlada çilekler bitiyor” dedi.

Amaçlarının köyde göçü durdurmak olduğunu söyleyen Ergen, “Köy muhtarı olarak köydeki çiftçilere örnek oldum. Köylü yavaş yavaş kapama bahçelere, örtü altı yetiştiriciliğe yöneliyor. Çilektir, diğer ürünlerdir, seracılıktır yaygınlaşmaya başlıyor köyümüzde. Bizim amacımız göçü durdurmak geri dönüşleri başlatmak. Şu anda bir iki aile de geri geldi. Mantar üretim tesisi yapacaklar. Arpa buğday gibi ürünleri bırakacağız. Köylü göçmesin diye alternatif ürünlere, geliri çok ürünlere köylüyü yönlendiriyoruz. Şu an da yapmak isteyen de çok arkadaşımız var ilgileniyorlar. Bölgemizde zaten arpa buğday artık para yapmıyor, alternatif ürünleri çiftçilere tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.