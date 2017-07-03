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03 Temmuz 2017 11:10

Köylüler kurdukları sistemle su maliyetini düşürdü

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde köylüler kurdukları güneş enerji sistemi sayesinde depolarında biriken suyu düşük elektrik maliyetiyle evlerinde kullanıyorlar.

Köylüler kurdukları sistemle su maliyetini düşürdü

03 Temmuz 2017 11:10


Poyrazlı köyünde 2014 yılında muhtar olduğu zaman kullandıkları suyun maliyetinin pahalı olduğunu gören Hüseyin Şahingöz, köye güneş enerji sistemi kurdurarak suyun maliyetini düşürdü. Köylüler suyun ton fiyatına daha önce 1.5-2 lira arasında öderken kurulan güneş enerji sistemi ile 50 kuruşa su ihtiyaçlarını karşılıyor.


Daha önce depolarında biriken suyun elektrik sistemi ile daha maliyetli bir şekilde evlere pompalandığını söyleyen Köy Muhtarı Şahingöz, güneş enerji sistemini kurarak bu şekilde elektrik maliyetini daha da düşürdüklerini belirterek, "2014 yılında muhtar olduğum zaman köyde içme suyunun maliyetinin pahalı olduğunu fark ettim. Bunu nasıl aşağı çekebiliriz diye düşündüm. Aklıma güneş enerjisi sistemi geldi. Büyük ölçekli yapmayı düşünüyordum. Ancak şimdilik küçük ölçekli yapabildik. Fakat içme suyumuzun elektrik maliyetini minimize yaptık. Daha önce 1.5-2 lira olan suyun ton fiyatını şimdilerde 50 kuruştan alıyoruz. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki su depomuzdan köyümüze suyumuzu pompalıyoruz” dedi.


500 nüfuslu köylerinde düşük maliyetle içme suyu ihtiyaçlarını güneş enerji sisteminden karşıladıklarını söyleyen Şahingöz, bu sistemin civar köylere de örnek olması gerektiğini ifade etti. Köy sakinlerinden Elmas Gençaslan ise, "Köyümüzün içme suyu, güneş panellerinden sağlanıyor. Suyumuz 24 saat akmakta ve çok mutluyuz. Eskiden su konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk. Ancak artık tüm ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz" şeklinde konuştu.


Kuddusi Gençaslan da, "Suya eskiden çok daha fazla para veriyorduk şimdi suyun maliyeti düştü. Köyümüzde her an su bulunuyor. Suyumuz devamlı akıyor" ifadelerini kullandı.




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