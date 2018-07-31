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31 Temmuz 2018 13:32

Köylüler yollarının yapılmasını bekliyor

Yozgat’ın Lök köyü halkı yıllardır yapılmayan bozuk yolların yapılmasını bekliyor.

Köylüler yollarının yapılmasını bekliyor

31 Temmuz 2018 13:32


1997 yılında asfaltlanan köy içinden geçen yolun bozulduğunu ve bir daha yapılmamasına tepki gösteren köy halkı, yollarının biran önce yapılmasını bekliyor. Yozgat’a gelmek isteyen çevre köy halkının da bu yolu kullandığını anlatan köy sakinlerinden Namık Doğdu, "Köy içinde 1,5 kilometrelik bir kısmı bir türlü yapılmıyor. Bütün köylerde yollara parke taş döşenirken bizim köy ile kimse ilgilenmiyor. Her yıl yol yapılacak deniyor bir türlü yapılmıyor." dedi.


Adnan Ertuğrul ise köy içindeki yolun bir kısmının 1997 yılında yapılan asfaltla durduğunu ve bakımsızlıktan köstebek yuvasına döndüğünü anlatarak, "Yaz mevsiminde il dışında ve yurt dışında yaşayan insanların gelmesiyle nüfus yoğunluğu artıyor. Ayrıca Yozgat’a gelmek isteyen Hüyükköy, Karakaya, Halaçlı bu yolu kullanıyor. Lök köyü halkı olarak bu yollarımızdan utanıyoruz." diye konuştu.


Köy için 1,5 kilometrelik kısmın mezarlığa kadar asfaltlanması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Araçların kaldırdığı tozdan dolayı bahçemize, avlumuza çıkamaz duruma geldik. bu yola da ya parke yada asfalt yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.




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