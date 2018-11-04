KPSS'ye geç kalan bazı adaylar yol yapım çalışmasına öfkeli

Yozgat'ta KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı heyecanı yaşandı. Sınav merkezlerine gelen adaylar giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek sınava alındı. Bozok Üniversitesinde sınava giren adaylar, karayolları tarafından üniversite yolunda yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle gecikme yaşadığını öne sürdü. Sınav kapılarının 10.00'da kapanması nedeniyle bazı adaylar zamanla yarıştı. Kimi adaylar ise saniye farkıyla sınava girerken yaklaşık 15 öğrenci de bir dakikayla sınava giremedi.

Sınava giremeyen öğrenciler karayolu başta olmak üzere belediye ve trafik akışını yeterince sağlayamayan trafik ekiplerini suçladı. Sınava 1 dakika geç kalan öğrenciler dakikalarca sınav görevlilerine dert yandı. Sınava geç kalan adaylardan Mehmet Udun, yol yapım çalışmaları nedeniyle sınava geç kaldığını söyleyerek görevlilerle uzun süre tartıştı.