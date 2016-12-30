Küçük mucitten sürücülere büyük müjde

Uluslararası Türk Dünyası Bilim Olimpiyatlarının 3.sü, 24-25 Aralık 2016 tarihinde Şanlı Urfa GAP Arenada gerçekleştirildi. Yozgat’ı temsilen olimpiyatlara katılan Özel Mektebim Ortaokulu öğrencisi Hilal Coşkun, ‘Yolda Kalmaz’ projesiyle bin 200 proje arasından ilk 100’e girdi.

Kış aylarında araçların kar ve buzlanma nedeniyle yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi amacıyla planlanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Danışman öğretmen Ali Şamil Coşkun, “Aracın fanı, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kullanılarak kara saplanmış araçların altındaki karların ve hareket halindeki araçların altındaki karın eritilmesi sağlanmıştır. Öncelikli olarak araç altına yerleştirilen düzenek sayesinde araç fanından üretilen sıcak hava, borular yardımıyla lastik ve alt kısımlara verilecek. Bu sayede araç altındaki buzlar eritilecek. 2. olarak ise eğer araç az da olsa güneş gören bir yerde ise araca yerleştirilen paneller ile yine üretilen ısı araç altındaki borulara verilecek. 3. olarak araç hareket halinde ise araç altındaki pervanelerin ürettiği elektrik, ısıya dönüştürülerek borulara verilecek. Bu 3 aşama sayesinde yollardaki kar ve buzlanmanın önüne geçilecek. Bundan dolayı da hem belediyelerin harcadığı tuzlama parası cebinde kalacak hem tuzların yollara verdiği zarar önlenecek hem de tuzların erimesi ile kaynak sularına ve tarlalarımıza verilen zarar en aza indirilecektir” dedi.

Coşkun açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Günümüz teknolojisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son derece artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğada hazır olarak bulunan ve insanlara Allah tarafından lütuf olarak gönderilmiş olan enerji çeşididir. Öğrencimiz bu projesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak ayrıca araba motor ısılarında fan ısısını kullanarak kışın karlanma ve buzlanmayı en aza indirmeye çalışmaktadır. Projemiz üçüncüsü düzenlenen Türk dünyası bilim olimpiyatlarında Şanlı Urfa GAP Arena Spor Salonunda sergilenmiş olup, Türkiye çapı ve uluslararası boyutta bin 200 proje arasından ilk yüze girerek önemli bir yere sahip oldu”

‘Yolda Kalmaz’ projesinin mucidi Zeynep Hilal Coşkun ise yaptığı açıklamalarda “Projemin adı ‘Yolda Kalmaz’ bildiğiniz gibi ülkemizde Yozgat ve daha birçok şehirde olduğu gibi kışlar çok sert ve çetin geçiyor, arabalar yolda kalıyor. Arabaların üç yolu var. Oldukları yerde ya kar eriyene kadar bekleyecekler, ya çekici çağırıp kurtarılmaya çalışacaklar ya da benim projemi kullanıp yolda kalmadan devam edecekler. Projemde birinci adım arabanın fanları, bildiğiniz gibi arabanın fanları kışın arabanın içini ısıtmada kullanılıyor. Ben bu ısıyı alıp farklı bir şekilde araç içerisine bir sistem yaparak altındaki kar ve buzları eritmede kullanıyorum. İkinci aşamamız güneş paneli. Güneş paneli aldığı ışığı ısı enerjisine dönüştürüp altındaki borular ve delikler sayesinde karları ve buzları eritecek. Üçüncü aşamamız ise rüzgar pervanesi. Rüzgar pervanesi araba hareket ederken altında oluşan rüzgarı alıp enerjiye çevirecek ve bu borular sayesinde altındaki kar ve buzları eritip yoluna devam edecek. Bu sayede belediyelerin tuzlama parası ceplerinde kalacak, milli servetimiz olan asfalt korunacak. Herkesin gidip geldiği yollarda arabalar gidip geldikçe karlar ve buzlar eriyecek ve yer altı kaynaklarımız kirlenmeden devam edecek” görüşlerine yer verdi.