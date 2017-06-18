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18 Haziran 2017 11:41

LYS maratonu sona erdi

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), bugün yapılan Edebiyat-Coğrafya sınavı (LYS-3) ile sona erdi.

LYS maratonu sona erdi

18 Haziran 2017 11:41


Edebiyat-Coğrafya sınavlarının sona ermesiyle LYS maratonu tamamlandı. Saat 10.00’da başlayan ve tek oturumda uygulanan sınav, 2 saat sürdü. Sınav dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler ve veliler sınav salonları önündeki yerini aldı. İlk gün yaşanan 9.45 mağduriyetinin aksine sınava geç kalmamak için erkenden gelen öğrenciler, sınav salonlarının girişlerinin önünde sınav saatlerinin gelmesini bekledi. Salon sorumluları sınava 5 dakika kala uyarılarda bulunarak 09.45’ten sonra adayların sınava alınmayacağını duyurdu. Sınava geç kalan aday olmadı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirilen LYS’de adayların velileri de çocuklarına destek oldu. Heyecanlı oldukları gözlenen veliler, çocuklarının başarılı olması için dua etti.




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