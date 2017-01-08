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08 Ocak 2017 13:25

Mali Müşavirler 2016 yılını değerlendirdi

Mali Müşavirler 2016 yılını değerlendirdi

08 Ocak 2017 13:25

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, beraberinde Başkan Yardımcısı Ferhan Akçinlioğlu, Genel Sekreter Harun Evcimen, Sorgun’da faaliyet gösteren mali müşavirler tarafından düzenlenen aylık olağan toplantısına katıldı.
Toplantıda 2016 yılının değerlendirilmesi yapılarak 2017 yılında yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Odanın Genel Sekreteri Mali Müşavir Harun Evcimen, üyelere teşekkür ederek, zaman zaman bu tür toplantılarla bir araya gelerek üyelerin ve mükelleflerin sorun ve beklentilerin çözümü için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut’ta yeni yılın ilk toplantısını Sorgun’da gerçekleştirdiklerini belirterek, meslektaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bulut, “Yoğun geçen bir yılı geride bıraktık. 2016 yılı ülkemiz ve dünya ülkeleri açısından zor bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yıl bizler de çok çalıştık. Mükelleflerimize vergi borçlarını yeniden yapılandırması için sağlanan ödeme kolaylığı ile ilgili 6736 sayılı yasaya mükellef başvurularının artmasında bizlerinde fonksiyonu çok büyüktü. 30 Kasım tarihinde sıkıntı çekmesi gereken, streste girmesi gereken meslek mensuplarımız olmamalıydı. Ama sıkıntıyı, stresti biz çektik. Ayrıca e defter, e fatura, e irsaliye, e bilet konularında yaşanan gelişmeler devletimizin yakın gelecekte e denetime de başlayacağının işareti olarak görüyorum. Ayrıca denetimlerde mutlaka meslek mensuplarının katkılarından da yararlanılmalıdır. 100 bin meslek mensubunun denetim gücü etkin kullanılmıyor. Meslek mensuplarına sorumlulukları ölçüsünde yetkide verilirse kayıt dışılık ile vergi kayıp ve kaçağı konusunda başarılı çalışmalar yapılabilir. Meslektaşlarımızın denetim gücünün henüz ne vergi idaresi nede SGK idaresi farkında değil. Bu kaynakların israfı demektir. 9 bin müfettiş ile inceleme oranı yüzde 2,32dir. Ama 100 bin kişilik meslektaşların sahaya çıkartılması, onlara sorumlulukları ölçüsünde denetim yetkisi verilmesi bu ülke için önemli bir kazanım olacaktır.”diye konuştu.



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