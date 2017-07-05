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05 Temmuz 2017 11:03

Merhaba Yozgat Gazetesi 10 yaşında

Yozgat’ta yayın yapan Merhaba Yozgat Gazetesi’nin 10’uncu yılı kutlandı.

Merhaba Yozgat Gazetesi 10 yaşında

05 Temmuz 2017 11:03


Bu yıl 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Merhaba Yozgat Gazetesi’ni, yeni yaşında Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve ulusal basın temsilcileri de yalnız bırakmadı.


Düzenlenen kuruluş yemeğinde bir araya gelen Merhaba Yozgat Gazetesi personeli ve konuklar, Yozgat’ın sorunlarını ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerilerini istişare ederek sohbet ettiler.


Merhaba Yozgat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muhammed Recayi Büyüksoy, 10 yıl önce hayırlı bir günde gazetenin ilk sayısını çıkardıklarını belirterek, "Kandil gününde gazetemizin ilk sayısını çıkarmıştık. Hep birlikte kuruluşumuzu konuşuyorduk. Zaman öyle hızlı geçiyor ki bugün gazetemizin 10’uncu yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Merhaba Yozgat gazetesi olarak ilk günkü çizgimizi bozmadan, gelişerek ve büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah nice 10 yıllar görmeyi nasip etsin" dedi.




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