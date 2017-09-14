Mide ameliyatı sonrası ölen iki çocuk annesi toprağa verildi.

Yozgat merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde ikamet eden Nagihan Dikici, yaklaşık bir ay önce mide küçültme ameliyatı olmuş, daha sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ikinci ameliyatı olarak taburcu edilmişti. Dün sabah yeniden rahatsızlanan Dikici, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ameliyatın ardından enfeksiyon kaptığı öne sürülen Dikici’nin naaşı Ankara Adli Tıp Kurumu’nun ardından Yozgat’ta getirildi.

Evli ve iki çocuk annesi Dikici, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dikici, Sarıtopraklık Mezarlığında defnedildi.