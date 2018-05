Bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır” dedi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlik Haftası programına katılan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Milli Güreşçi Kayaalp, İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinlilere rahmet diledi.

Kayaalp yaptığı açıklamada “Dün Filistin’de gerçekleşen İsrail saldırısı sonucu Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyorum. Her zaman biz biliyoruz ki Kudüs Filistin’indir ve Filistin’in başkentidir. Müslüman olarak bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır. Onlara haklı mücadelelerinde Allah’tan yardım diliyorum ve inşallah zaferle çıkarlar. Kudüs ilelebet Filistinlilerin kalır” dedi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda 8. Avrupa Şampiyonluğunu elde ettiğini söyleyen Milli Güreşçi Kayaalp, “Hem ülkemi hem memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu son Avrupa Şampiyonluğumla Hamza Yerilkaya’nın rekoruna ortak oldum. 8. Avrupa Şampiyonluğunu elde ettim. İlk mindere çıktığımda tabi benim için hepsi hayaldi ama insan hayalleriyle yaşar ve çalışırsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yani 11 yaşında anne babamın yanından ayrılarak güreşi tercih ettim. 7 yaşında güreşçi olacağıma karar vermiştim ve 11 yaşında da güreşe başladım. Şimdi de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ediyorum. O yaşlarda bu kadar madalya alacağımı ben de hayal etmiyordum ama her şampiyonluktan sonra yeni başarılar hayal ettim” şeklinde konuştu.

Minderde her zaman ülkesini ve milletini düşünerek güreştiğini hatırlatan Kayaalp, “Her zaman ülkem için en iyisini yapmaya çalıştım. Allaha şükür gittiğim her yerde şampiyonluklarla ülkeme döndüm. Halkımızın da yoğun ilgisiyle karşılaştım. Ve her zaman yeni şampiyonluğu kendimize hedef belledik. Hiçbir zaman kendimi düşünerek ne Avrupa ne de Dünya şampiyonasına katıldım. Her zaman ülkemi ve milletimi düşünerek şampiyonaya gittim ve mindere çıktığımda da bu düşüncelerle rakibime saldırdım. Her seferinde de İstiklal Marşımızı söylettim ve bayrağımızı göndere çektirdim. İnşallah siz değerli gençlerin arasından da bu düşüncelere sahip arkadaşlarımız vardır. Niyetiniz her zaman ülkemizin iyiliği güçlü olması için olursa inanın başaramayacağınız bir şey yoktur. İnşallah sizlerde ülkenize ve ailenize hayırlı evlat olursunuz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve vatandaşlar Milli Güreşçi Kayaalp ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Milli Güreşçi Kayaalp’e çiçek takdim etti.