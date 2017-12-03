Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in dün vefat eden dedesi aynı zamanda ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp için Çapanoğlu Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kayaalp’in naaşı, Kavurgalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Rıza Kayaalp ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tunç, Milli Takımlar Güreş Antrenörü Akif Canbaş, ASKİ Kulüp Başkanı Ahmet Erbağ, Kulüp Müdürü Derviş Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.