Minik kalpler sokak hayvanları için atıyor

Yozgat'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından 'Sokak hayvanları aç kalmasın' projesi hazırlandı. Proje kapsamında minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okullarında hazırladıkları yem ve mamaları ilde bulunan park ve bahçelere bıraktılar. Öğrenciler yanlarında getirdikleri kedi, köpek maması ve kuş yemini parklarda bulunan hayvanlara elleriyle yedirdiler ve hazırladıkları kuş yemlerini dallara astılar. Ana sınıfı öğrencilerinin çevre ve hayvan sevgisini küçük yaşta kazanmaları için hazırlanan bu gibi projeler ilerleyen günlerde de devam edecek.

Yozgat Çözüm Koleji Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, "Kolej olarak anaokulu öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle beraber 'sokak hayvanları aç kalmasın' diye bir projemiz vardı. Malumunuz kış ayı geldi ve sokaktaki hayvanlarımız yem bulmakta güçlük çekiyorlar. Öğrencilerimizle duyarlılık göstererek bu soğuk havalarda hayvanlarımızı beslemek istedik. Kuşlarımıza, kedi ve köpeklerimize öğrencilerimizin yaptığı bu yemleri verdik. Sokak hayvanlarımızın ulaşabilecekleri birçok yere mamalarımızı, su kaplarımızı bırakacağız" dedi.

Anaokulu öğretmeni Çiğdem Yıldız ise, "Öğrencilerimizle beraber bir gün önceden yemlerimizi hazırladık. Ballı rulolarla kuşyemi yaptık. Köpek ve kedi mamaları aldık. Çocuklara çevre ve hayvan sevgisini uygulayarak yaşayarak kazandırmak için böyle bir proje hazırladık. Projemiz çocuklarımızın ilgisini çekti. Mutluyuz, bu gibi projelere ilerleyen günlerde de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ana sınıfı öğrencileri ise sokak hayvanlarını elleriyle beslemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kedi, köpek ve kuşlar için park ve bahçelere yem bıraktıklarını söylediler.