Minik öğrenciler oryantasyon eğitimine başladı

Yozgat'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı oryantasyon süreci 14 bin 622 öğrencinin katılımıyla başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde başlatılan oryantasyon eğitimi başladı. Yozgat genelinde 509 okul öncesi, 3 bin 434 ilk okul birinci sınıf öğrencisi 4 bin 525 beşinci sınıf öğrencisi ve 6 bin 154 dokuzuncu sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 14 bin 622 öğrenci 1 hafta boyunca oryantasyon eğitimi görecek.

Oryantasyon eğitimi kapsamında okullarına aileleriyle birlikte gelen ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okunurken kimi öğrenciler ise ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı. Minik öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşları ile tanışıp sınıflarını gezdiler. Yeni öğrencilerin okula alışması, uyumu ve okul kurallarını öğrenmesi için yürütülen program çerçevesinde velilerinde çocuklarını gün boyu yalnız bırakmadı.

1.sınıfa yeni başlayan 6 yaşındaki İbrahim Efe Karabacak yeni arkadaşlar edindiği için mutlu olduğunu söyleyerek “Ailemden ayrıldığımı için üzülmüyorum. Okula gelerek yeni arkadaşlar edindiğim için mutluyum” dedi.

Aile bireyleri olarak bu eğitimden memnun olduklarını söyleyen İhsaniye Karabacak ise “Bu eğitim çocuklarımızın okula alışması için çok faydalı. Hem alıştırma yönünden hem de eğitim yönünden çocuklarımıza fayda sunan bir aktivite. Tabi çocuklarımız ailelerinden ayrıldıkları için biraz zorluk çekiyorlar ama yavaş yavaş öğretmenlerimizin de yardımıyla bu aşamayı atlatacaklar” şeklinde konuştu.