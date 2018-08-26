Mobil Ambulans hayat kurtarıyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’Mobil Ambulans’ ile olası kazalara ilk müdahale anında yapılıyor. Trafik kazalarında olay yerine 10 dakikanın altında kısa sürede ulaşan ve yaralılara ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralılara umut oluyor. Mobil ambulanslar, Ankara-Sivas ve Kayseri-Yozgat karayolu güzergahı üzerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor ve vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil ambulanslar, 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen kazalara da 10 dakikanın altında bir sürede ulaşarak zaman kaybetmeden yaralılara ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat genelinde 54 ambulans ve 300’ü aşkın personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini hatırlatarak Mobil Ambulans Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin,"Ülkemizde sağlıkta dönüşümün vitrini pozisyonunda olan ve son yıllarda ciddi bir gelişim gösteren acil sağlık hizmetlerimizin ilimizde de üst düzey ve hatasız sürdürülebilmesi için çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda il genelinde 112 ve hasta nakli hizmetlerinde 54 ambulans ve 300’ü aşkın personelle 7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Bayramlar gibi uzun süreli tatil günlerinde hem yol güzergahında meydana gelen trafik kazalarına hem de kaza dışı acil durumlarda vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilme adına personelimizin de üstün özverisiyle ekstra tedbirler alıyoruz. Bu bağlamda Yerköy-Sekili arası mevcut ekiplerimiz belirli saatlerde, Saray mevkinde, Yozgat-Sorgun arası Alaca kavşağında, Yozgat-Boğazlıyan yolu Osmanpaşa mevkinde, Sorgun ilçemiz hem giriş hem çıkışında, Saraykent girişinde, Akdağmadeni ilçe girişinde mobil ambulanslarımız hazır beklemekte ve kazalara reaksiyon süremizi azaltmaktayız" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı boyunca Yozgat genelinde meydana gelen 155 kişinin yaralandığı 54 trafik kazasına mobil ambulans uygulamasıyla 10 dakikanın altında ulaştıklarını da söyleyen Dr. Şahin, uygulamanın sağlık personelleri için de çok büyük faydalarının olduğunu belirtti.

Şahin, "Ambulans kazalarının birçoğu maalesef aşırı sürat ve kavşaklarda ışık ihlali sebebiyle olmaktadır. Biz bu uygulamayla bunların da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hastamızı ambulansın arka kabinine alındıktan ve biz müdahale etmeye başladıktan sonra aşırı sürate zaten ihtiyacımız kalmıyor ve trafiği de tehdit etmeyecek şekilde hem hastanın hem personelimizin güvenliği ön planda tutacak şekilde hasta transferini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.