Nihat Hatipoğlu Yozgat'ta sevenleriyle buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat'ta bir alışveriş merkezinde konferans verdi.

Kendine has üslubu ve verdiği dini bilgilerle her yaş grubundan ilgiyle takip edilen Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat'ta bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluştu. Katılımcılara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yaşamından kesitler anlatan Hatipoğlu, hoşgörü ve sevgi mesajları verdi.

İnsanlığın gidişatını Hz. Muhammed'in yönlendirmeye devam edeceğini belirten Hatipoğlu katılımcılara Hz. Muhammed'i örnek almaları gerektiğini söyledi. Hatipoğlu,"Muhammed aşkı varsa yüreklerimizde bir sebebi var. Sadece peygamber olduğu için değil karakteriyle, ahlakıyla ve duruşuyla insanlığa kurtuluş reçetesi sunabildiği için onu kendimize rehber edinmeliyiz. Onun için çok övünün ve sevinin ne mutlu Müslümanım diye. Allah bizi Müslüman yarattı, Müslüman yaşatsın" dedi.

Söyleşide annenin önemine değinen Hatipoğlu,"Anne duası cenneti açar. Anne bedduası cenneti kapatır. Gidin annenizin elini ayağını öpün. Anneler çok önemli, anneleriniz göçmeden onların duasını alın. Yarın üzülürsünüz ancak bir mezar bulursunuz. Onun için annenizin kalbini kırmayın, duasını alın. Annenin duası günahları affettirir" şeklinde konuştu.

Hatipoğlu konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçti, dinleyicilerin sorduğu soruları cevaplayan Hatipoğlu söyleşiyi dualarla sonlandırdı.