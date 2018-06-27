Nişanlı çifti kaza ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Nuh Yüksel yönetimindeki 06 KMV 99 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat karayolu Sekili köyü mevkiinde biçerdöver ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Ceyda Koç da yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile Ankara’da olduğu öğrenilen nişanlısının bir hafta sonraki düğünleri için hazırlık yaptıkları bildirildi. Çiftin evlendikten sonra Ankara’da oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirip dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden biçerdöver ile kaçan kimliği belirlenemeyen sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.